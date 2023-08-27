Меньшинство не помешало. Шахтер уверенно обыграл претендента на еврокубки и вышел в лидеры УПЛ

27 августа, 16:55
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Колос — Шахтер (Фото:ФК Колос)

Колос — Шахтер (Фото:ФК Колос)

В рамках пятого тура украинской Премьер-лиги Шахтер на выезде победил Колос (2:0).

«Горняки» повели в счете в средине первого тайма после гола Назарины.

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Буквально через несколько минут Шахтер остался в меньшинстве — Гочолейшвили был удален за грубую игру.

Видео дня

ФК Колос
Фото: ФК Колос

Несмотря на численное преимущество, Колос пропустил второй гол до перерыва. Кащук реализовал свой момент в компенсированное время.

Во второй половине встречи ковалевский клуб доминировал на поле, но реализация подвела. Финальный счет — 2:0 победа Шахтера.

Колос — Шахтер 0:2
Голы: Назарина, 25, Кащук 45+2

Удаление: Гочолейшвили, 38

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua
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В следующем туре Колос сыграет с Кривбассом, а Шахтер — с Минаем.

Ранее сообщалось, что футболисты Шахтера недовольны работой Патрика ван Леувена.

Напомним, лидер сборной Украины стал почетным гражданином Краснограда.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Шахтер

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