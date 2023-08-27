Меньшинство не помешало. Шахтер уверенно обыграл претендента на еврокубки и вышел в лидеры УПЛ
Колос — Шахтер (Фото:ФК Колос)
В рамках пятого тура украинской Премьер-лиги Шахтер на выезде победил Колос (2:0).
«Горняки» повели в счете в средине первого тайма после гола Назарины.
Буквально через несколько минут Шахтер остался в меньшинстве — Гочолейшвили был удален за грубую игру.
Несмотря на численное преимущество, Колос пропустил второй гол до перерыва. Кащук реализовал свой момент в компенсированное время.
Во второй половине встречи ковалевский клуб доминировал на поле, но реализация подвела. Финальный счет — 2:0 победа Шахтера.
Колос — Шахтер 0:2
Голы: Назарина, 25, Кащук 45+2
Удаление: Гочолейшвили, 38
Турнирная таблица
В следующем туре Колос сыграет с Кривбассом, а Шахтер — с Минаем.
Ранее сообщалось, что футболисты Шахтера недовольны работой Патрика ван Леувена.
Напомним, лидер сборной Украины стал почетным гражданином Краснограда.