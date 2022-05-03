«Это же скандинавы, англосаксы и прочая нечисть». В руководстве российского футбола отреагировали на санкции УЕФА 3 мая, 16:37 Цей матеріал також доступний українською Колосков выступил за продолжение сотрудничества с УЕФА (Фото:УЕФА)

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал отстранение клубов и сборных РФ от международных турниров.

Слова спортивного функционера приводит Р-Спорт.

Так, Колосков назвал решение УЕФА прогнозируемым, но при этом он отметил, что в России все же надеялись на лучшее.

«Надо понимать, что данные методы силового давления были приняты коллективным органом — исполкомом УЕФА, а не одним человеком. В исполкоме большинство недоброжелательных к нам представителей: скандинавы, англосаксы и прочая нечисть.

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Как вести дальнейший диалог с УЕФА? Сложно сказать, каким он выглядит прямо сейчас, но общение с УЕФА необходимо продолжать", — сказал Колосков.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) присудила поражение России от Польши в плей-офф отбора на чемпионат мира 2022 года после решения об исключении сборных страны-агрессора из всех турниров.



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