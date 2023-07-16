Что скажет УЕФА? Клуб из Крыма сыграл в чемпионате России по футболу 16 июля, 20:07 Футболисты Рубина (Фото:РИА)

Ялтинский Рубин провел поединок против команды Биолог-Новокубанск в первом туре Второй лиги российского первенства.



Матч прошел в Новокубанске и завершился вничью — 1:1.

Напомним, что с 2014 года до сих пор позиция УЕФА была категоричной. Исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить клубам с оккупированного полуострова играть в соревнованиях, организованных российским футбольным союзом.

Видео дня

И хотя в России нашли лазейку, назвали Вторую лигу любительской, но все прекрасно понимают, что это полноценный чемпионат. Поэтому ждем реакцию УЕФА.

Ранее в борьбе против российских захватчиков погиб отец украинского футболиста.

