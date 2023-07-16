Что скажет УЕФА? Клуб из Крыма сыграл в чемпионате России по футболу
Футболисты Рубина (Фото:РИА)
Ялтинский Рубин провел поединок против команды Биолог-Новокубанск в первом туре Второй лиги российского первенства.
Матч прошел в Новокубанске и завершился вничью — 1:1.
Напомним, что с 2014 года до сих пор позиция УЕФА была категоричной. Исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить клубам с оккупированного полуострова играть в соревнованиях, организованных российским футбольным союзом.
И хотя в России нашли лазейку, назвали Вторую лигу любительской, но все прекрасно понимают, что это полноценный чемпионат. Поэтому ждем реакцию УЕФА.
Ранее в борьбе против российских захватчиков погиб отец украинского футболиста.