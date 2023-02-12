Комментатор извинился перед звездой сборной Украины за то, что во время матча назвал его россиянином

12 февраля, 21:51
Поделиться:
Малиновский стал игроком Марселя в начале года (Фото:ФК Марсель)

Малиновский стал игроком Марселя в начале года (Фото:ФК Марсель)

Комментатор BeinSportUSA Фил Шейн извинился перед украинским игроком Марселя Русланом Малиновским, которого во время матча чемпионата Франции против Клермона (2:0) назвал россиянином.

В первом тайме поединка Малиновский исполнил штрафной удар, однако пробил гораздо выше. В этот момент комментатор назвал украинца россиянином и сказал, что мяч отправился «назад в Москву».

Видео дня

После игры на это отреагировал сам Малиновский, поинтересовавшись, кто комментировал матч.

https://twitter.com/malinovskyi18/status/1624683644387295233?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1624683644387295233%7Ctwgr%5E5d5ca72d9582f5533f549b109b58160f863f5a70%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsport.ua%2Fuk%2Fnews%2F614439-hto-tsi-lyudi-malinovskiy-vidreaguvav-na-feyl-amerikanskih-komentatoriv

Впоследствии комментатор вызвался и опубликовал пост в Twitter, в котором извинился перед Русланом.

«Руслан, искренне прошу прощения за мою оговорку. Я часто повторял «украинский» [футболист]. Однако после твоего удара я однажды сказал «Москва».

Просидев час из-за слезоточивого газа [матч отложили на час из-за столкновения фанатов], я не имел представления о России. Серьезные, чувствительные времена, над которыми я часто молюсь. Извини за ошибку", — написал Шейн.

https://twitter.com/PhilSchoen/status/1624834419331592193

Ранее Малиновский извинился за скандальные объятия с российским игроком Монако Александром Головиным.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Сборная Украины ФК Марсель Руслан Малиновский

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X