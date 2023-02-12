Комментатор извинился перед звездой сборной Украины за то, что во время матча назвал его россиянином 12 февраля, 21:51 Малиновский стал игроком Марселя в начале года (Фото:ФК Марсель)

Комментатор BeinSportUSA Фил Шейн извинился перед украинским игроком Марселя Русланом Малиновским, которого во время матча чемпионата Франции против Клермона (2:0) назвал россиянином.

В первом тайме поединка Малиновский исполнил штрафной удар, однако пробил гораздо выше. В этот момент комментатор назвал украинца россиянином и сказал, что мяч отправился «назад в Москву».

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После игры на это отреагировал сам Малиновский, поинтересовавшись, кто комментировал матч.

Впоследствии комментатор вызвался и опубликовал пост в Twitter, в котором извинился перед Русланом.

«Руслан, искренне прошу прощения за мою оговорку. Я часто повторял «украинский» [футболист]. Однако после твоего удара я однажды сказал «Москва».

Просидев час из-за слезоточивого газа [матч отложили на час из-за столкновения фанатов], я не имел представления о России. Серьезные, чувствительные времена, над которыми я часто молюсь. Извини за ошибку", — написал Шейн.

Ранее Малиновский извинился за скандальные объятия с российским игроком Монако Александром Головиным.