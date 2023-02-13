Ранее назвал Малиновского россиянином. Американский комментатор пожертвовал 100 долларов в поддержку Украины после призыва футболиста 13 февраля, 22:14 Малиновский поблагодарил комментатора за донат (Фото:Руслан Малиновский via Twitter)

Американский комментатор транслятора BeIn Sports Фил Шоэн, который назвал россиянином украинского футболиста Марселя Руслана Малиновского во время матча чемпионата Франции против Клермона, задонатил 100 долларов в поддержку Украины после призыва футболиста.



В своем аккаунте в Twitter Шоэн в подтверждение платежа опубликовал скриншот, где можно увидеть сумму в 100 долларов.

«Пусть люди получат помощь и благословение», — подписал он свой пост.

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После этого футболист поблагодарил комментатора и пожелал тому беречь себя. Шоэн ответил Малиновскому взаимностью и попросил того написать ему в личные сообщения, если тот готов ответить на несколько вопросов.

В первом тайме матча Клермон — Марсель украинец исполнил штрафной удар, однако пробил гораздо выше. В этот момент комментатор назвал игрока россиянином и сказал, что мяч отправился «назад в Москву».

После поединка Малиновский поинтересовался, кто комментировал матч. Впоследствии Шоэн вызвался и опубликовал пост в Twitter, в котором извинился перед футболистом.

Украинец заявил, что ему недостаточно поста в Twitter, как это сделал Шоэн, а ждет от него извинений во время следующего эфира. Также он призвал комменатора задонатить на помощь Украине и предоставить подтверждение перевода средств.

