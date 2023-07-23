Сельский перфоменс. 808 коз поздравили Лионеля Месси с дебютным голом за Интер Майами — видео

23 июля, 15:30
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Лео Месси (Фото:REUTERS/Marco Bello)

Лео Месси (Фото:REUTERS/Marco Bello)

Компания Lay’s, которая является спонсором новичка Интер Майами Лео Месси, отметила величество аргентинца интересным способом.

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В матче против Крус Асуля семикратный обладатель Золотого мяча на 90+4 минуте поединка вырвал победу для американского клуба невероятным ударом со штрафного. Этот гол стал 808-м в карьере Месси.

Видео дня

На честь этого компания решила снять видео и расположить коз так, чтобы образовалось лицо аргентинца.

https://twitter.com/LAYS/status/1682789250029219840

Отметим, что Месси часто называют козлом из-за аббревиатуры GOAT, которая означает Greatest of All Time — лучший в истории.

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Ранее сообщалось, что Лионель Месси забил 700 голов в карьере без учета пенальти.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Лионель Месси Интер Майами

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