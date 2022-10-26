Конфликт Роналду с тренером. Появилось видео, как Криштиану отказался выходить на замену
Криштиану Роналду и Эрик тен Хаг (Фото:REUTERS/David Klein)
В Сети было опубликовано видео, как форвард Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду отказался выходить на замену в матче 12-го тура английской Премьер-лиги с Тоттенхэмом.
В ролике видно, как наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг что-то сказал в адрес португальского нападающего.
Криштиану в ответ несогласно помахал ему указательным пальцем и покачал головой.
После этого звездный футболист встал со своего места и спустился вниз на поле, чтобы досмотреть матч.
Позже 37-летний нападающий покинул стадион, так и не вступив в игру.
Ранее тен Хаг подтвердил, что Роналду отказался выходить на замену в матче с Тоттенхэмом, поэтому был отстранен от тренировок с первой командой.