Конфликт Роналду с тренером. Появилось видео, как Криштиану отказался выходить на замену 26 октября, 20:56 Криштиану Роналду и Эрик тен Хаг (Фото:REUTERS/David Klein)

В Сети было опубликовано видео, как форвард Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду отказался выходить на замену в матче 12-го тура английской Премьер-лиги с Тоттенхэмом.

В ролике видно, как наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг что-то сказал в адрес португальского нападающего.

Криштиану в ответ несогласно помахал ему указательным пальцем и покачал головой.

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После этого звездный футболист встал со своего места и спустился вниз на поле, чтобы досмотреть матч.

Позже 37-летний нападающий покинул стадион, так и не вступив в игру.

Ранее тен Хаг подтвердил, что Роналду отказался выходить на замену в матче с Тоттенхэмом, поэтому был отстранен от тренировок с первой командой.