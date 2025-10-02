«Главный тренер публично говорил»: в Динамо рассказали, есть ли конфликт у Ярмоленко с Шовковским
Александр Шовковский — главный тренер Динамо Киев (Фото: ФК Динамо Киев)
Генеральный директор Динамо Дмитрий Бриф высказался о работе Александра Шовковского на посту главного тренера команды.
Бриф ответил на вопрос о том, есть ли у наставника конфликт с Андреем Ярмоленко. По словам директора, сотрудничество Ярмоленко и Шовковского строится на взаимном уважении.
«Мне кажется, что по этому поводу уже давно все было сказано. Главный тренер публично говорил, что никакого конфликта у них с Андреем нет.
Наоборот, между ними сейчас очень уважительные отношения, как между тренером и ключевым игроком нашего клуба. По-другому быть не может. Поэтому, честно говоря, даже не вижу смысла возвращаться к этому кейсу", — сказал Бриф для Tribuna.com.
Сообщалось, что Шовковский был недоволен отдачей Ярмоленко на тренировке перед ответным матчем с Пафосом в Лиге чемпионов и в грубой форме попросил игрока покинуть занятие, «если тому что-то не нравится».
Ярмоленко якобы спокойно отреагировал на слова тренера и молча покинул тренировку, продолжив готовиться индивидуально.
