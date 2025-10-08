«Знаю причину отсутствия Ярмоленко»: комментатор Вацко раскритиковал Шовковского из-за слов о лидере Динамо

Лидер киевской команды Андрей Ярмоленко не попал даже в заявку на игру. После поединка главного тренера Динамо Александра Шовковского спросили о причинах отсутствия 35-летнего футболиста. Специалист ответил, что игрока не было из-за семейных проблем, и детали ему неизвестны. В то же время резко добавил, что считает ситуацию странной.

Впоследствии известный комментатор Виктор Вацко раскритиковал заявление Шовковского.

«Я знаю причину отсутствия Ярмоленко — это касается его семьи. Не буду говорить об этом из морально-этических соображений и уважения к семье Андрея, потому что это касается семьи. Если это знаю я, то Шовковский, главный тренер команды, однозначно должен знать о семейных проблемах своего футболиста.

Ни для кого не секрет, что любой нормальный тренер знает все. Шовковский — воспитанник Лобановского, и тот знал все. Залог нормальной атмосферы в коллективе — это когда тренер знает, что происходит вокруг футбола с его игроками. Поэтому если для меня что-то кажется странным в этой ситуации, то это только две вещи. То, что главный тренер не знает деталей проблемы лидера своей команды. А это также говорит об уровне тренера. А во-вторых, в такой ситуации, когда идет давление на всех и надо как-то объединиться, погасить напряжение, главный тренер своими комментариями сам начинает раскачивать лодку в относительно спокойном море, порождая конфликтную ситуацию с лидером команды, который имеет колоссальный авторитет в раздевалке.

В моем восприятии Шовковский всегда был эталоном спокойствия и стрессоустойчивости. Мастером сглаживать углы в публичном пространстве. Поэтому я очень поражен его трансформацией. Хотя возможно это сигнал, что на футболиста Ярмоленко тренер Шовковский больше не рассчитывает. Это все говорит о том, что в раздевалке Динамо однозначно не все в порядке. И это ответственность главного тренера и его штаба", — отметил Вацко в собственном проекте на Youtube.

Отметим, в Лиге конференций команда Шовковского стартовала с поражения от Кристал Пэлас (0:2). Во время перерыва Ярмоленко эмоционально общался с защитником Кристианом Биловаром, а после замены имел жесткий разговор со скамейкой запасных киевского клуба.

После восьмого тура Динамо идет вторым в турнирной таблице УПЛ, имея 16 очков. Шахтер опережает столичную команду на один балл.

Ранее футболист Динамо рассказал, что болезненно переживает критику после серии неудач.