«Это что за х***я?». Футболист сборной Украины жестко отреагировал на российский флаг в Берлине — фото 19 сентября, 14:36 В составе сборной Украины Конопля сыграл три матча (Фото:Ефим Конопля via Instagram)

Защитник донецкого Шахтера и сборной Украины Ефим Конопля возмутился российскому флагу в Берлине.



23-летний футболист опубликовал фото с триколором в немецкой столице в сторис Instagram.

В комментарии к снимку Ефим выразил возмущение данным фактом: «Иду я по Берлину и вижу вот такую х***ю. Это что такое?»

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Фото: Ефим Конопля via Instagram

Позже выяснилось, что зданием с флагом РФ оказалось российское посольство.

В составе сборной Украины Конопля сыграл три матча. Результативными действиями он не отметился.

Ранее Ефим не был включен в состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций.

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