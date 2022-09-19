«Это что за х***я?». Футболист сборной Украины жестко отреагировал на российский флаг в Берлине — фото

19 сентября, 14:36
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В составе сборной Украины Конопля сыграл три матча (Фото:Ефим Конопля via Instagram)

В составе сборной Украины Конопля сыграл три матча (Фото:Ефим Конопля via Instagram)

Защитник донецкого Шахтера и сборной Украины Ефим Конопля возмутился российскому флагу в Берлине.

23-летний футболист опубликовал фото с триколором в немецкой столице в сторис Instagram.

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В комментарии к снимку Ефим выразил возмущение данным фактом: «Иду я по Берлину и вижу вот такую х***ю. Это что такое?»

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Ефим Конопля via Instagram
Фото: Ефим Конопля via Instagram

Позже выяснилось, что зданием с флагом РФ оказалось российское посольство.

В составе сборной Украины Конопля сыграл три матча. Результативными действиями он не отметился.

Ранее Ефим не был включен в состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Футбол Берлин Фото

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