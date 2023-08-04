Неудачный дебют. Новый клуб Коноплянки пропустил досадный гол после выхода украинца и вылетел из еврокубков — видео 4 августа, 16:35 Коноплянка впервые сыграл за ЧФР Клуж (Фото:ЧФР Клуж)

Украинский футболист Евгений Кононплянка дебютировал за румынский ЧФР Клуж, выйдя на замену в матче второго тура квалификации Лиги конференций против турецкого Адана Демирспора.

Кононплянка появился на поле на 75 минуте при счете 1:1, заменив Эрмала Красники.

Такой результат позволял перевести игру в овертайм, поскольку первый поединок завершился с таким же счетом.

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Однако на 94-й минуте ЧФР Клуж провалился в обороне во время розыгрыша штрафного, а Шериф Ндиай реализовал выход на ворота румынского клуба, добыв для своей команды победу — 2:1.

Таким образом, Адана Демирспор прошел дальше, а ЧФР Клуж завершил выступления в еврокубках в этом сезоне.

Кононплянка стал игроком ЧФР Клуж в конце июля этого года.

Сообщалось, что в румынском клубе украинец будет зарабатывать 15 тысяч евро в месяц.