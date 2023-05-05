«Не знаю, останусь ли». Коноплянка летом может сменить клуб
В конце сезона у Коноплянки завершается контракт с Краковией (Фото:ФК Краковия)
Украинский футболист Краковии Евгений Коноплянка заявил, что может покинуть польский клуб.
Коноплянка рассказал, что не имел разговора с руководством Краковии о продлении контракта, который завершается в конце сезона, сообщает Dziennik Polski.
«Не знаю, останусь ли в Краковии, я еще не говорил об этом с клубом. Потому я ничего не знаю о своем будущем. Не мне решать, мой контракт действует до 30 июня. В клубе мне ничего не сказали», - сказал Коноплянка.
Коноплянка выступает за Краковию с февраля 2022 года, перейдя из Шахтера. Его контракт с польским клубом истекает 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что Коноплянка забил решающий гол за Краковию, начав атаку со своей половины поля.