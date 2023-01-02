«Это болезненная тема». Коноплянка рассказал, планирует ли завершать карьеру в сборной Украины

2 января, 16:56
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Коноплянка (в центре) планирует вернуться в сборную Украины (Фото:ФК Краковия)

Коноплянка (в центре) планирует вернуться в сборную Украины (Фото:ФК Краковия)

Украинский футболист польской Краковии Евгений Коноплянка оценил свои перспективы возвращения в сборную Украины, куда его в последнее время не вызывают.

По словам Коноплянки, он не думает о завершении карьеры в сборной Украины, поскольку все еще надеется получить вызов, сообщает YouTube-канал Влады Седан.

«Сборная Украины — болезненная для меня тема. Это был первый шаг, почему я вообще клуб хотел поменять. Я не играл, нужно было что-то думать, чтобы вернуться в сборную. Думал, если все хорошо, буду в форме, то вернусь.

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Пока тишина, но я бутсы в сборной на гвоздь не вешаю", — сказал Коноплянка.

В составе сборной Украины Коноплянка провел 86 матчей и забил 21 гол.

Ранее сообщалось, что Коноплянка отличился голом в матче 1/16 Кубка Польши против Жешува, который стал для украинца третьим в футболке польского клуба.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Евгений Коноплянка Сборная Украины

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