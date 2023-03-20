«Малышей контролируем, все нормально». Коноплянка пошутил над сборниками перед отлетом на матч с Англией — видео 20 марта, 16:45 Коноплянка рад вернуться в сборную Украины (Фото:УАФ)

Сборная Украины отправилась в Лондон на матч с Англией в отборе на чемпионат Европы по футболу 2024 года.

В аэропорту к команде присоединился футболист польской Краковии Евгений Коноплянка, получивший вызов в сборную Украины впервые за три года.

Вдохновленный возвращением в национальную команду после длительной паузы Коноплянка находился в хорошем настроении и решил повеселить наставника Руслана Ротаня, пошутив над младшими партнерами по команде.

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« Малышей контролируем здесь, все нормально. Поспали, хорошо восстановились», — сказал Коноплянка Ротаню, когда тот подошел поздороваться.

Матч Англия - Украина состоится 26 марта в Лондоне на Уэмбли.

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23 марта сине-желтые в рамках подготовки сыграют товарищеский матч с Брентфордом.

Ранее сборная Украины объявила состав на стартовом матче отбора Евро-2024 против Англии.