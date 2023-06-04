«Думал завершить карьеру». Коноплянка рассказал о тяжелом периоде в своей жизни 4 июня, 15:43 Евгений Коноплянка (Фото:ФК Краковия)

Экс-футболист сборной Украины Евгений Коноплянка, который недавно покинул польскую Краковию, признался, что хотел завершить карьеру.

В интервью изданию Fakt, Коноплянка рассказал, что с началом полномасштабного вторжения России в Украину не мог сконцентрироваться на футболе, из-за чего намеревался повесить бутсы на гвоздь.

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«Как только я приехал в Польшу, произошло то, что всколыхнуло Украину. Честно говоря, тогда у меня были мысли о завершении карьеры, и я даже сказал об этом одному человеку. Я вообще не мог сосредоточиться на футболе. Голова шла кругом. Для меня это был тяжелый момент», — сказал Коноплянка.

Игрок добавил, что Польша и обстановка вокруг клуба оказали ему огромную поддержку и он смог сосредоточиться на своей профессии и продолжить выступления.

«Я старался выкладываться на максимум. Я имею в виду не голы, а самоотдачу на поле. Я был счастлив, что после этого смог сосредоточиться на футболе. Это было благодаря атмосфере, которая меня окружала», — подытожил Коноплянка.





Ранее сообщалось, что экс-футболист сборной Германии и мадридского Реала 34-летний Месут Озил объявил о завершении карьеры.