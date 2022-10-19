Коноплянка забил третий гол за польский клуб — видео 19 октября, 22:04 Гол Коноплянки не помог Краковии победить (Фото:ФК Краковия)

Украинский полузащитник Краковии Евгений Коноплянка отличился голом в матче 1/16 Кубка Польши Жешува.

При счете 2:2 Краковия получила право на пенальти, который принялся пробивать Коноплянка. Удар Коноплянки получился бильярдным и вратарь, хотя и угадал направление полета мяча, отбить его не сумел.

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Коноплянка был заменен на 76-й минуте, а его гол не помог Краковии, которая во втором тайме пропустила два гола и проиграла 3:4, вылетев из Кубка Польши.

Это третий гол Коноплянки за Краковию. Ранее он забивал в матче чемпионата Польши против Ракува и в игре Кубка страны против Лагува.