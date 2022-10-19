Коноплянка забил третий гол за польский клуб — видео

19 октября, 22:04
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Гол Коноплянки не помог Краковии победить (Фото:ФК Краковия)

Гол Коноплянки не помог Краковии победить (Фото:ФК Краковия)

Украинский полузащитник Краковии Евгений Коноплянка отличился голом в матче 1/16 Кубка Польши Жешува.

При счете 2:2 Краковия получила право на пенальти, который принялся пробивать Коноплянка. Удар Коноплянки получился бильярдным и вратарь, хотя и угадал направление полета мяча, отбить его не сумел.

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Коноплянка был заменен на 76-й минуте, а его гол не помог Краковии, которая во втором тайме пропустила два гола и проиграла 3:4, вылетев из Кубка Польши.

https://twitter.com/centerpaulpogba/status/1582783460518727684?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1582783460518727684%7Ctwgr%5E726b17922c3a9d7a82cbed48d7ff74cac204f5d8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fua.tribuna.com%2Ffootball%2F1000000019675-konoplyanka-zabil-v-kubke-polshi%2F

Это третий гол Коноплянки за Краковию. Ранее он забивал в матче чемпионата Польши против Ракува и в игре Кубка страны против Лагува.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Евгений Коноплянка

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