Спас от поражения. Коноплянка забил решающий гол за польский клуб, начав атаку со своей половины поля — видео 2 мая, 10:25 Коноплянка выступает за Краковию с февраля 2022 года (Фото:ФК Краковия)

Украинский вингер Краковии Евгений Коноплянка голом спас свой клуб от поражения в матче против Легницы в 30-м туре чемпионата Польши.

Краковия пропустила в конце первого тайма и после перерыва наставник решил усилить атаку, выпустив на поле Коноплянку.

На 69-й минуте украинец оправдал надежды тренера, сравнив счет. Коноплянка начал атаку со своей половины поля, отдал пас на партнера, получил мяч назад, после чего отправил кожаного в сетку.

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В итоге гол украинца помог Краковии избежать поражения — 1:1.

После 30-ти туров Краковия занимает в чемпионате Польши седьмое место.

Этот гол стал для Коноплянки первым с октября 2022 года, когда он забил в ворота Жешува в Кубке Польши.