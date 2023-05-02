Спас от поражения. Коноплянка забил решающий гол за польский клуб, начав атаку со своей половины поля — видео

2 мая, 10:25
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Коноплянка выступает за Краковию с февраля 2022 года (Фото:ФК Краковия)

Коноплянка выступает за Краковию с февраля 2022 года (Фото:ФК Краковия)

Украинский вингер Краковии Евгений Коноплянка голом спас свой клуб от поражения в матче против Легницы в 30-м туре чемпионата Польши.

Краковия пропустила в конце первого тайма и после перерыва наставник решил усилить атаку, выпустив на поле Коноплянку.

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На 69-й минуте украинец оправдал надежды тренера, сравнив счет. Коноплянка начал атаку со своей половины поля, отдал пас на партнера, получил мяч назад, после чего отправил кожаного в сетку.

Видео дня

В итоге гол украинца помог Краковии избежать поражения — 1:1.

https://www.youtube.com/embed/WjPnaAuHFj0?start=159
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После 30-ти туров Краковия занимает в чемпионате Польши седьмое место.

Этот гол стал для Коноплянки первым с октября 2022 года, когда он забил в ворота Жешува в Кубке Польши.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Польша Евгений Коноплянка

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