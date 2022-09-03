Идеальный удар со штрафного. Коноплянка забил за свой клуб во втором матче подряд — видео 3 сентября, 22:57 Коноплянка начинает набирать форму (Фото:ФК Краковия)

Экс-футболист сборной Украины Евгений Коноплянка забил за польскую Краковию во втором матче подряд.

Коноплянка отличился в матче 8-го тура чемпионата Польши против Ракува.

Украинец вышел в стартовом составе, а на 28-й минуте вывел Краковию вперед, забив прямым ударом со штрафного.

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В итоге гол Коноплянки помог Краковии обыграть Ракув со счетом 3:0.

Перед этим Коноплянка забил за Краковию в матче 1/32 финала Кубка Польши против ЛКС Лагува.

После 8 туров чемпионата Польши Краковия имеет в своем активе 13 очков и занимает 3 место.



Ранее сообщалось, что нападающий сборной Украины Роман Яремчук забил гол в дебютном матче за бельгийский Брюгге.

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