Подорвался на мине. ВСУ ликвидировали футбольного судью из Крыма 10 августа, 16:41 Константин Попов (Фото:https://t.me/tvcrimea24)

Футбольный арбитр Премьер-лиги Крымского футбольного союза Константин Попов был убит в Украине.

Судья, который воевал за российских оккупантов, базировался на Донбассе.

Про его смерть сообщил бывший украинский арбитр Юрий Вакс, который ныне возглавляет судейско-инспекторский комитет Крымского футбольного союза и имеющий российское гражданство.

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«К сожалению, Константин погиб. Он подорвался на мине и неделю в больнице боролся за жизнь, но, к сожалению, скончался. Это случилось на Донецком направлении», — говорится в сообщении в Telegram-канале tvcrimea24.

Отмечается, что Попову было 25 лет. Он пошел воевать добровольцем.

Ранее сообщалось, что защитники Украины ликвидировали на войне известного российского спортсмена-вагнеровца, завербованного из колонии.

Напомним, бывший футболист сборной России отправился воевать в Украину.