Тренеры Челси и Тоттенхэма дважды едва не подрались во время матча — видео

14 августа, 23:13
Тухель и Конте конфликтовали на протяжении всего матча (Фото:Reuters/Paul Childs)

Тухель и Конте конфликтовали на протяжении всего матча (Фото:Reuters/Paul Childs)

Во время лондонского дерби в английской Премьер-лиге между Челси и Тоттенхэмом (2:2) страсти бушевали не только на поле, но и за его пределами.

Первая стычка между тренерами возникла на 68-й минуте, когда игрок Тоттенхэма Пьер-Эмиль Хойбьерг сравнял счет.

Наставник Челси Томас Тухель был не согласен с решением арбитра засчитать взятие ворот, поскольку считал, что перед этим был фол против игрока его команды.

Видео дня

Противоположного мнения был коуч Тоттенхэма Антонио Конте, в результате чего между тренерами возникла потасовка.

https://twitter.com/SkySportsPL/status/1558862493514174464

Новый конфликт между немцем и итальянцем разразился уже после финального свистка — после того, как «шпоры на последних секундах сравняли счет.

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Тухель и Конте устроили традиционное рукопожатие, однако немецкий тренер не сразу отпустил руку итальянского визави, после чего тренеров пришлось успокаивать всем окружающим.

https://twitter.com/SkySportsPL/status/1558868810223976451

В итоге Тухель и Конте получили по красной карточке.

Ранее сообщалось, что главный тренер итальянского Торино Иван Юрич и спортивный директор клуба Давиде Ваньяти устроили стычку на автомобильной стоянке.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   ФК Челси Английская Премьер-лига Тоттенхэм Антонио Конте Драка

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