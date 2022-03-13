«Пожалуйста, очнитесь». Стаховский ответил звездному футбольному тренеру, который вступился за российских спортсменов

13 марта, 21:08
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Сергей Стаховский вступил в тероборону (Фото:Сергей Стаховский via Instagram)

Сергей Стаховский вступил в тероборону (Фото:Сергей Стаховский via Instagram)

Украинский теннисист Сергей Стаховский ответил итальянскому наставнику лондонского Тоттенхэма Антонио Конте, который заявил, что российских спортсменов несправедливо отстраняют из соревнований из-за войны в Украине.

Стаховский направил Конте личное сообщение, в котором попытался объяснить итальянцу ситуацию в Украине.

«Я не уверен, что вы понимаете ситуацию в Украине. Я не могу представить, чтобы вы выразили соболезнования российским спортсменам и бизнесменам. Миллионам украинцев пришлось покинуть свои дома из-за вторжения РФ. Миллионам пришлось пережить ад в своих городах, когда российские самолеты и артиллерия бомбят их.

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Пожалуйста, очнитесь. Россияне будут нести коллективную ответственность за все разрушения и убийства, которые они совершили в Украине", — обратился к Конте Стаховский.

Сергей Стаховский via Instagram
Фото: Сергей Стаховский via Instagram

Ранее Сергей Стаховский вступил в тероборону Киева и защищает столицу от российского захватчика.

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Теги:   Футбол Сергей Стаховский Теннис Война в Украине Английская Премьер-лига Тоттенхэм Антонио Конте

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