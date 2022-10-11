День стартовал с сенсаций. Ювентус проиграл, Манчестер Сити потерял очки в Лиге чемпионов — видео
Ювентус после четырех матчей набрал всего три очка (Фото:REUTERS/Ronen Zvulun)
4-й тур группового этапа Лиги чемпионов стал неудачным для туринского Ювентуса и английского Манчестер Сити.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Шахтер — Реал можно здесь
«Старая синьора» в гостях сенсационно проиграла Маккаби из Хайфы и теперь рискует не выйти в 1/8 финала турнира.
Манчестер Сити, не забив пенальти и отыграв большую часть встречи в меньшинстве, также на выезде поделил очки с Копенгагеном.
Результаты матчей:
Группа G
Копенгаген — Манчестер Сити 0:0
Нереализованный пенальти: Марез, 25 (Манчестер Сити)
Удаление: Гомес, 30 (Манчестер Сити)
Группа H
Маккаби (Хайфа) — Ювентус 2:0
Голы: Ацили, 7, 42
Сообщалось, что лучшим игроком 3-го тура Лиги чемпионов стал форвард РБ Лейпциг Андре Силва.
НВ