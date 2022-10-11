День стартовал с сенсаций. Ювентус проиграл, Манчестер Сити потерял очки в Лиге чемпионов — видео 11 октября, 21:45 Ювентус после четырех матчей набрал всего три очка (Фото:REUTERS/Ronen Zvulun)

4-й тур группового этапа Лиги чемпионов стал неудачным для туринского Ювентуса и английского Манчестер Сити.

«Старая синьора» в гостях сенсационно проиграла Маккаби из Хайфы и теперь рискует не выйти в 1/8 финала турнира.

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Манчестер Сити, не забив пенальти и отыграв большую часть встречи в меньшинстве, также на выезде поделил очки с Копенгагеном.

Результаты матчей:

Группа G

Копенгаген — Манчестер Сити 0:0

Нереализованный пенальти: Марез, 25 (Манчестер Сити)

Удаление: Гомес, 30 (Манчестер Сити)

Фото: flashscore.ua

Группа H

Маккаби (Хайфа) — Ювентус 2:0

Голы: Ацили, 7, 42

Фото: flashscore.ua

Сообщалось, что лучшим игроком 3-го тура Лиги чемпионов стал форвард РБ Лейпциг Андре Силва.

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