День стартовал с сенсаций. Ювентус проиграл, Манчестер Сити потерял очки в Лиге чемпионов — видео

11 октября, 21:45
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Ювентус после четырех матчей набрал всего три очка (Фото:REUTERS/Ronen Zvulun)

Ювентус после четырех матчей набрал всего три очка (Фото:REUTERS/Ronen Zvulun)

4-й тур группового этапа Лиги чемпионов стал неудачным для туринского Ювентуса и английского Манчестер Сити.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Шахтер — Реал можно здесь

«Старая синьора» в гостях сенсационно проиграла Маккаби из Хайфы и теперь рискует не выйти в 1/8 финала турнира.

Видео дня

Манчестер Сити, не забив пенальти и отыграв большую часть встречи в меньшинстве, также на выезде поделил очки с Копенгагеном.

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Результаты матчей:

Группа G

Копенгаген — Манчестер Сити 0:0
Нереализованный пенальти: Марез, 25 (Манчестер Сити)
Удаление: Гомес, 30 (Манчестер Сити)

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Группа H

Маккаби (Хайфа) — Ювентус 2:0
Голы: Ацили, 7, 42

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Сообщалось, что лучшим игроком 3-го тура Лиги чемпионов стал форвард РБ Лейпциг Андре Силва.

НВ

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Лига Чемпионов Манчестер Сити Видео ФК Ювентус

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