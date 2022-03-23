«Дед сумасшедший, что ли?». Экс-футболист Карпат раскритиковал Луческу за поддержку российских спортсменов 23 марта, 14:39 Цей матеріал також доступний українською Михаил Кополовец (Фото:ФК Минай)

Экс-футболист львовских Карпат и бывший спортивный директор Миная Михаил Кополовец отреагировал на слова наставника киевского Динамо Мирчи Луческу о том, что российских спортсменов несправедливо отстранили от международных соревнований.

В интервью Football Hub Кополовец порекомендовал Луческу после слов о российских спортсменах покинуть Динамо или вообще завязать с футболом и отдыхать на пенсии.

«Луческу? Пусть едет в Румынию и рассказывает. Он работал на России, у него там остались связи. Лучше пусть молчит.

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А спорт должен страдать или не должен страдать… А почему наши дети должны страдать? Почему наши люди должны покидать свои дома и ехать непонятно на сколько в другие страны. Почему наши люди должны погибать? Дед сумасшедший, что ли? Давайте поиграем в футбол и будем делать вид, как ни в чем не бывало.

Поэтому, Луческу, лучше иди в другую команду. А еще лучше – закончи с футболом после таких слов, отдыхай на пенсии. Спорт не должен страдать… Ну, это просто нереально, он убил меня», — сказал Кополовец.

Ранее Мирча Луческу осудил военное вторжение России в Украину, но вступился за российских спортсменов, которых отстранили от международных соревнований.

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