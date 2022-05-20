Футболист сборной Украины показал, как в Мариуполе прошел День вышиванки — фото

20 мая, 12:04
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После начала войны в Украине Корниенко остался в терробороне родного села (Фото:Виктор Корниенко via Instagram)

После начала войны в Украине Корниенко остался в терробороне родного села (Фото:Виктор Корниенко via Instagram)

Защитник донецкого Шахтера и сборной Украины Виктор Корниенко показал, как в Мариуполе прошел День вышиванки.

23-летний футболист опубликовал в сторис Instagram коллаж из двух фото. На первом снимке было показано, как в Мариуполе отмечали День вышиванки в 2019 году.

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На втором фото демонстрировались захоронения жертв российской агрессии прямо в черте города.

Видео дня
Виктор Корниенко via Instagram
Фото: Виктор Корниенко via Instagram

В нынешнем сезоне Корниенко сыграл на клубном уровне 13 поединков. На его счету два матча и один забитый гол в составе сборной Украины.

После начала войны в Украине Корниенко остался в терробороне родного села в Полтавской области. Также Виктор помогал украинской армии и пострадавшим от развязанной Россией войны.

В конце апреля футболист вернулся из терробороны в расположение Шахтера и возобновил тренировки.

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Теги:   Футбол Мариуполь День вышиванки Фото

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