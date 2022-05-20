Футболист сборной Украины показал, как в Мариуполе прошел День вышиванки — фото
После начала войны в Украине Корниенко остался в терробороне родного села (Фото:Виктор Корниенко via Instagram)
Защитник донецкого Шахтера и сборной Украины Виктор Корниенко показал, как в Мариуполе прошел День вышиванки.
23-летний футболист опубликовал в сторис Instagram коллаж из двух фото. На первом снимке было показано, как в Мариуполе отмечали День вышиванки в 2019 году.
На втором фото демонстрировались захоронения жертв российской агрессии прямо в черте города.
В нынешнем сезоне Корниенко сыграл на клубном уровне 13 поединков. На его счету два матча и один забитый гол в составе сборной Украины.
После начала войны в Украине Корниенко остался в терробороне родного села в Полтавской области. Также Виктор помогал украинской армии и пострадавшим от развязанной Россией войны.
В конце апреля футболист вернулся из терробороны в расположение Шахтера и возобновил тренировки.
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