Футболист сборной Украины показал, как в Мариуполе прошел День вышиванки — фото 20 мая, 12:04 Цей матеріал також доступний українською После начала войны в Украине Корниенко остался в терробороне родного села (Фото:Виктор Корниенко via Instagram)

Защитник донецкого Шахтера и сборной Украины Виктор Корниенко показал, как в Мариуполе прошел День вышиванки.



23-летний футболист опубликовал в сторис Instagram коллаж из двух фото. На первом снимке было показано, как в Мариуполе отмечали День вышиванки в 2019 году.

На втором фото демонстрировались захоронения жертв российской агрессии прямо в черте города.

Видео дня

Фото: Виктор Корниенко via Instagram

В нынешнем сезоне Корниенко сыграл на клубном уровне 13 поединков. На его счету два матча и один забитый гол в составе сборной Украины.



После начала войны в Украине Корниенко остался в терробороне родного села в Полтавской области. Также Виктор помогал украинской армии и пострадавшим от развязанной Россией войны.

В конце апреля футболист вернулся из терробороны в расположение Шахтера и возобновил тренировки.

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