Игрок сборной Украины вернулся в расположение Шахтера из теробороны — фото
Виктор помогал украинской армии и пострадавшим от развязанной Россией войны (Фото:Виктор Корниенко via Instagram)
Защитник сборной Украины Виктор Корниенко, который до последнего времени числился в теробороне Полтавской области, вернулся в расположение донецкого Шахтера.
Пресс-служба «горняков» опубликовала в Instagram фото 23-летнего футболиста, сделанное во время тренировки.
Корниенко уже пропустил несколько товарищеских матчей Шахтера из-за того, что остался в теробороне родного села в Полтавской области.
Также Виктор помогал украинской армии и пострадавшим от развязанной Россией войны.
В нынешнем сезоне Корниенко сыграл на клубном уровне 13 поединков. На его счету два матча и один забитый гол в составе сборной Украины.
Ранее голкипер Шахтера Андрей Пятов рассказал, что клуб приостановил выплату заработной платы игрокам.
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