Игрок сборной Украины вернулся в расположение Шахтера из теробороны — фото

28 апреля, 12:09
Цей матеріал також доступний українською
Виктор помогал украинской армии и пострадавшим от развязанной Россией войны (Фото:Виктор Корниенко via Instagram)

Виктор помогал украинской армии и пострадавшим от развязанной Россией войны (Фото:Виктор Корниенко via Instagram)

Защитник сборной Украины Виктор Корниенко, который до последнего времени числился в теробороне Полтавской области, вернулся в расположение донецкого Шахтера.

Пресс-служба «горняков» опубликовала в Instagram фото 23-летнего футболиста, сделанное во время тренировки.

Корниенко уже пропустил несколько товарищеских матчей Шахтера из-за того, что остался в теробороне родного села в Полтавской области.

Видео дня
Читайте также:
Стало известно, сколько Шахтер собрал денег для помощи Украине за благотворительный матч против турецкого гранда

Также Виктор помогал украинской армии и пострадавшим от развязанной Россией войны.

В нынешнем сезоне Корниенко сыграл на клубном уровне 13 поединков. На его счету два матча и один забитый гол в составе сборной Украины.

Ранее голкипер Шахтера Андрей Пятов рассказал, что клуб приостановил выплату заработной платы игрокам.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Евгений Нещерет

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Российская агрессия Военное вторжение ФК Шахтер Война в Украине Фото

poster
poster
poster
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X