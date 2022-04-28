Игрок сборной Украины вернулся в расположение Шахтера из теробороны — фото 28 апреля, 12:09 Цей матеріал також доступний українською Виктор помогал украинской армии и пострадавшим от развязанной Россией войны (Фото:Виктор Корниенко via Instagram)

Защитник сборной Украины Виктор Корниенко, который до последнего времени числился в теробороне Полтавской области, вернулся в расположение донецкого Шахтера.

Пресс-служба «горняков» опубликовала в Instagram фото 23-летнего футболиста, сделанное во время тренировки.

Корниенко уже пропустил несколько товарищеских матчей Шахтера из-за того, что остался в теробороне родного села в Полтавской области.

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Также Виктор помогал украинской армии и пострадавшим от развязанной Россией войны.

В нынешнем сезоне Корниенко сыграл на клубном уровне 13 поединков. На его счету два матча и один забитый гол в составе сборной Украины.

Ранее голкипер Шахтера Андрей Пятов рассказал, что клуб приостановил выплату заработной платы игрокам.

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