«Я был шокирован той грязью». Гендиректор Динамо пригрозил судом Кравцу, который обвинил клуб в коррупции

Гендиректор киевского Динамо Дмитрий Бриф прокомментировал заявление бывшего советника президента «бело-синих» Артема Кравца, который утверждал, что получал предложения устроить детей в академию клуба за деньги.

Бриф заявил, что считает обвинения безосновательными и не понимает мотивации Кравца, сообщает Tribuna.com.

«Я лично был шокирован той грязью, которую Артем безосновательно вылил на клуб своими нелепыми намеками», — сказал Бриф.

По словам функционера, Кравец мог лично обратиться к руководству клуба, если такая проблема была, но он этого не сделал.

«Приди и предложи разобраться. Потому что я, честно говоря, так и не понял даже, в чем он обвинил клуб.

Давайте по существу — ему предложили взятку. Никаких фактов, что кому-то другому предлагали взятку, никаких фактов, что кого-то устроили за взятку. Если десяти тренерам предложили взять футболиста и все они отказались взять деньги, то это же прекрасно. Так же как и сделал Артем, по его словам.

Хуже, если бы об этом никто не знал. А если они отказываются, то это хорошо", — добавил Бриф.

Он добавил, что в случае подтверждения фактов будут кадровые решения, а без доказательств клуб может обратиться в суд для опровержения обвинений.

«Если эти факты подтвердятся, то, конечно, будут кадровые решения. Но если нет, то зачем этот вопрос поднимать. Громких обвинений я не хочу терпеть. Если они продолжатся, я не исключаю, что мы можем и в суд обратиться за опровержением», — отметил Бриф.

Артем является воспитанником Динамо. Он играл за столичный клуб в 2006 — 2018 годах, а затем в сезоне 2020−2021.

После завершения карьеры Кравец работал советником Суркиса по вопросам детско-юношеского футбола с лета 2023 года до сентября 2025-го. Также занимался процессом реформирования селекционного отдела.

Впоследствии он покинул свою должность, после чего критически высказался относительно ситуации в киевском клубе, в частности относительно селекционной и трансферной деятельности руководства.

Также Кравец рассказал о коррупции в академии Динамо, но Суркис опроверг это заявление.

По словам гендиректора Динамо Брифа, Кравец, будучи работником клуба, уехал за границу в командировку и не вернулся.