Две украинские теннисистки пробились на большой турнир в США с призовым фондом 2,5 млн долларов

15 августа, 09:57
Марта Костюк в первом раунде сыграет с Камиллой Джорджи (Фото:Geoff Burke-USA TODAY Sports)

Марта Костюк в первом раунде сыграет с Камиллой Джорджи (Фото:Geoff Burke-USA TODAY Sports)

Украинские теннисистки Марта Костюк и Ангелина Калинина сыграют в основной сетке турнира WTA 1000 в Цинциннати (США).

Для выхода в основную сетку турнира обеим теннисисткам пришлось пройти два раунда квалификации.

Калинина на своем пути одолела американку Лорен Дэвис и хорватку Петру Мартич. Костюк пробилась на турнир, обыграв итальянку Ясмине Паолини и польку Магдалену Френх.

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В 1/32 финала основного турнира Калинина сыграет с бельгийкой Элизе Мертенс, а Костюк встретится с итальянкой Камилой Джорджи.

А вот другая украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла в первом раунде квалификации и на турнире не сыграет.

Турнир в Цинциннати пройдет с 15 по 21 августа. Его призовой фонд — 2 527 250 долларов.

Ранее сообщалось, что украинские теннисисты Марта Костюк, Леся Цуренко и Александр Долгополов сделали подарок для одесских морпехов.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Теннис Марта Костюк Ангелина Калинина

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