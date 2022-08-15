Две украинские теннисистки пробились на большой турнир в США с призовым фондом 2,5 млн долларов
Марта Костюк в первом раунде сыграет с Камиллой Джорджи (Фото:Geoff Burke-USA TODAY Sports)
Украинские теннисистки Марта Костюк и Ангелина Калинина сыграют в основной сетке турнира WTA 1000 в Цинциннати (США).
Для выхода в основную сетку турнира обеим теннисисткам пришлось пройти два раунда квалификации.
Калинина на своем пути одолела американку Лорен Дэвис и хорватку Петру Мартич. Костюк пробилась на турнир, обыграв итальянку Ясмине Паолини и польку Магдалену Френх.
В 1/32 финала основного турнира Калинина сыграет с бельгийкой Элизе Мертенс, а Костюк встретится с итальянкой Камилой Джорджи.
А вот другая украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла в первом раунде квалификации и на турнире не сыграет.
Турнир в Цинциннати пройдет с 15 по 21 августа. Его призовой фонд — 2 527 250 долларов.
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