ПСЖ или Реал? Букмекеры обновили котировки на победителя клубного ЧМ перед полуфиналами

На ЧМ-2025 среди клубов наступила пора решающих матчей. Определились четыре команды, которые разыграют трофей — три из Европы и одна из Южной Америки.

Первую пару полуфиналистов составили бразильский Флуминенсе и английский Челси, а вторую — испанский Реал и французский Пари Сен-Жермен.

В этом квартете букмекеры считают ПСЖ главным фаворитом ЧМ-2025. Котировки на победу — 2.20.

Дальше в списке претендентов идет Реал, сделать ставку на успех которого можно с коэффициентом — 2.20.

Замыкает тройку главных фаворитов Челси, коэффициент на победу которого составляет — 3.50.

Котировки на триумф Флуминенсе мизерные — 12.00.

Полуфиналы:

08.07. 22:00. Флуминенсе (Бразилия) — Челси (Англия)

09.07. 22:00. ПСЖ (Франция) — Реал (Испания)

Финал клубного ЧМ пройдет в воскресенье, 13 июля, и начнется в 22:00 по киевскому времени.