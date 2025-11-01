Экс-футболист сборной Украины дебютировал за новый клуб, впервые сыграв после полугодовой паузы — видео

1 ноября, 21:11
Поделиться:
Виктор Коваленко (Фото: ФК Арис)

Виктор Коваленко (Фото: ФК Арис)

Украинский полузащитник Виктор Коваленко дебютировал в составе Ариса в поединке 9-го тура чемпионата Кипра против Акритаса Хлоракаса.

Коваленко появился на поле на 74-й минуте, заменив Велько Николича, и отыграл остаток матча без результативных действий. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу команды украинца.

Реклама

Читайте также:
Претендент на гол сезона: Яремчук красиво забил ударом с лету в Кубке Греции — видео

Для Виктора это первый официальный матч с апреля, когда он в последний раз выходил на поле в составе Эмполи в Серии А.

После завершения контракта с итальянским клубом Коваленко стал свободным агентом и 30 сентября подписал соглашение с Арисом, рассчитанное до конца мая 2027 года

Ранее сообщалось, что ПСЖ с Забарным одержал драматическую победу в чемпионате Франции.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Кипр Виктор Коваленко

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies