Украинский полузащитник Виктор Коваленко дебютировал в составе Ариса в поединке 9-го тура чемпионата Кипра против Акритаса Хлоракаса.

Коваленко появился на поле на 74-й минуте, заменив Велько Николича, и отыграл остаток матча без результативных действий. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу команды украинца.

Реклама

Для Виктора это первый официальный матч с апреля, когда он в последний раз выходил на поле в составе Эмполи в Серии А.

После завершения контракта с итальянским клубом Коваленко стал свободным агентом и 30 сентября подписал соглашение с Арисом, рассчитанное до конца мая 2027 года

Ранее сообщалось, что ПСЖ с Забарным одержал драматическую победу в чемпионате Франции.