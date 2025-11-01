Экс-футболист сборной Украины дебютировал за новый клуб, впервые сыграв после полугодовой паузы — видео
Виктор Коваленко (Фото: ФК Арис)
Украинский полузащитник Виктор Коваленко дебютировал в составе Ариса в поединке 9-го тура чемпионата Кипра против Акритаса Хлоракаса.
Коваленко появился на поле на 74-й минуте, заменив Велько Николича, и отыграл остаток матча без результативных действий. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу команды украинца.
Для Виктора это первый официальный матч с апреля, когда он в последний раз выходил на поле в составе Эмполи в Серии А.
После завершения контракта с итальянским клубом Коваленко стал свободным агентом и 30 сентября подписал соглашение с Арисом, рассчитанное до конца мая 2027 года
