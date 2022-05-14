Экс-футболист Динамо привез гуманитарную помощь в Краматорск — фото 14 мая, 17:17 Цей матеріал також доступний українською Михалик помог детям Краматорска (Фото:Footboom)

Экс-защитник киевского Динамо Тарас Михалик, являющийся сейчас одним из тренеров луцкой Волыни, совместно с полузащитником этой команды Александром Кучеренко привезли гуманитарную помощь в Краматорск.

Михалик и Кучеренко привезли продукты питания и необходимые вещи для детей и хирургического отделения КМП/1 Краматорска, сообщает Footboom.

Отмечается, что принял помощь для детей Максим Крылевский, тренер Лиги школьного футбола, который после начала полномасштабной войны организует тренировки и игры для Краматорских школьников.

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Фото: Footboom

Фото: Footboom

Фото: Footboom

Следует отметить, что в течение 2006−2013 годов Михалик играл за Динамо, а в 2013—2019 годах он выступал в московском Локомотиве, после чего вернулся в Украину — в Волынь.

Ранее сообщалось, что украинский нападающий испанской Фуэнлабрады Роман Зозуля создал новый волонтерский проект для помощи украинской армии в войне с российскими оккупантами.

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