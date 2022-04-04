Ярмоленко снимется в программе популярного российского YouTube-блогера — журналист 4 апреля, 13:55 Цей матеріал також доступний українською Андрей Ярмоленко (Фото:Андрей Ярмоленко via Instagram)

Футболист сборной Украины и лондонского Вест Хэма Андрей Ярмоленко станет героем на YouTube-канале Красава, который ведет бывший российский игрок Евгений Савин, сообщил на своей странице журналист Андрей Сенькив.

По информации Сенькива, Савин уже в Англии, где посетил матч 31-го тура английской Премьер-лиги между Вест Хэмом и Эвертоном (2:1).

Журналист раскритиковал решение Ярмоленко согласиться на интервью, поскольку Савин хоть и высказался против войны в Украине, но не назвал страну, которая ее начала, заявлял, что в войне на Донбассе «виноваты обе стороны», а также называл украинцев и россиян «братьями».

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«Кто в россии на стороне Украины — ему не нужно интервью Ярмоленко Евгению. Кто в россии на стороне россии — ему тоже не нужно интервью Ярмоленко. Их кормили говном годы, одно интервью что-то изменит? Ха-ха. В итоге получится только одно: Ярмоленко подыграет русской повестке. Либеральной (ха-ха) — но русской. Ярмоленко, который является символом всего украинского в мировом футболе в последние недели. Ярмоленко, который финансово и информационно сильно помогает Украине. Но тут получится такое. Мораль следующая — на**й русню. Аминь», — написал Сенькив.

Ранее сообщалось, что гол Андрея Ярмоленко был признан лучшим в составе Вест Хэма в марте.



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