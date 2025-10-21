Забарный не доиграл матч с Байером (Фото: ФК ПСЖ)

Украинского защитника ПСЖ Илью Забарного удалили с поля в выездном поединке основного этапа Лиги чемпионов против Байера.

В середине первого тайма Забарный сыграл рукой в собственной штрафной площадке — рефери назначил пенальти и наказал украинца желтой карточкой.

Защитник Байера Алехандро Гримальдо не реализовал 11-метровый удар, попав в штангу.

На 32-й минуте Байер остался в меньшинстве: прямую красную карточку за грубую игру получил Роберт Андрих. Впрочем, уже через несколько минут составы уравнялись: Забарного удалили за фол последней надежды, а судья назначил еще один пенальти.

Хавбек Байера Алейш Гарсия сравнял счет ударом с отметки, однако еще до перерыва ПСЖ забил три гола в ответ: отличились Хвича Кварацхелия и Дезире Дуэ, который оформил дубль.

Добавим, что Забарный получил первую красную карточку в составе ПСЖ.

Напомним, Илья перешел во французский клуб летом этого года из английского Борнмута.