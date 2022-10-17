«Поругались, потолкались и разошлись». Спортдиректор Днепра-1 прокомментировал драку с гендиректором Руха 17 октября, 10:44 Евгений Красников заявил, что конфликт удалось уладить (Фото:Dynamo.kiev.ua)

Спортивный директор Днепра-1 Евгений Красников прокомментировал дарку с генеральным директором Руха Игорем Дедышиным после матча 7-го тура украинской Премьер-лиги.



По словам Красникова, конфликт начался после того, как Дедышин подбежал к нему, чтобы показать видео, где игрок Днепра-1 якобы толкнул футболиста Руха, сообщает FanDay.



Видео дня

«Я подумал сначала, он говорит о пенальти, но там был какой-то второй эпизод. В результате мы поссорились, потолкались и разошлись. Дракой я это назвать не могу, так — небольшая стычка», — сказал Красников.

Спортдиректор Днепра-1 добавил, что конфликт удалось уладить.

«Руки не пожали, но разошлись нормально. Ничего сверхъестественного не произошло, сами разберемся.

С Дедышиным мы знакомы 100 лет, и все это время то ссоримся, то миримся. Никаких претензий у меня к нему нет.

Он видит по-своему эпизод, а я вижу по-своему. Произошедшее после матча — всего лишь эмоции", — сказал Красников.

Сообщалось, что Днепр-1 на последних минутах победил Рух со счетом 3:2.