Экс-футболист Динамо и сборной Украины перейдет в турецкий клуб — СМИ

12 августа, 22:45
Кравец уже уладил все детали сотрудничества с новым клубом — медиа (Фото:Артем Кравец via Instagram)

Кравец уже уладил все детали сотрудничества с новым клубом — медиа (Фото:Артем Кравец via Instagram)

Остававшийся полгода без клуба бывший футболист Динамо и сборной Украины Артем Кравец перейдет в турецкий Сакарьяспор, сообщает Sport.ua.

По информации ресурса, трансфер 33-летнего нападающего в новую команду состоится в ближайшее время.

Отмечается, что игрок, который переходит на бесплатной основе, уладил все детали будущего сотрудничества с турецкой стороной.

Видео дня

Читайте также:

Артем Кравец раскритиковал поведение фанатов Фенербахче (Фото:ФК Коньяспор) «Позор вам». Экс-игрок Динамо высказался о скандальном скандировании фанатов Фенербахче в поддержку Путина

Сакарьяспор выступает во втором по рангу дивизионе страны. Кравец оставался без клуба с февраля 2022 года.

Украинский нападающий выступает в Турции с начала 2018 года, где защищал цвета Кайсериспора на правах аренды и Коньяспора.

В сентябре 2020 года Кравец покинул Динамо после беседы с наставником команды Мирчей Луческу и президентом клуба Игорем Суркисом.

Редактор: Андрей Синявский

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Трансферы Артем Кравец

Эксклюзивы НВ

Российские оккупанты устраивают провокации на ЗАЭС (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
Лучше было бы остановить /
Что происходит на Запорожской АЭС и кому грозит «блэкаут» в случае попыток россиян окончательно отобрать станц
12 августа, 20:49
Компании / Рынки
Взрывы на аэродроме в оккупированном Россией Крыму, 9 августа (Фото:REUTERS/Stringer)
«Божественный огонь» /
Россияне не знают как комментировать, что «несчастная» Украина сожгла аэродром с самолетами — эксперт
12 августа, 19:25
События
Астрономы надеются, что им удастся найти экзопланету, похожу на Землю, которая вращается вокруг звезды, похожей на Солнце (Фото:NASA/DSCOVR EPIC)
Далеко собрались? /
Китайские астрономы запускают амбициозную миссию по поиску новой Земли
12 августа, 07:03
Научпоп
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X