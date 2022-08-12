Экс-футболист Динамо и сборной Украины перейдет в турецкий клуб — СМИ
Кравец уже уладил все детали сотрудничества с новым клубом — медиа (Фото:Артем Кравец via Instagram)
Остававшийся полгода без клуба бывший футболист Динамо и сборной Украины Артем Кравец перейдет в турецкий Сакарьяспор, сообщает Sport.ua.
По информации ресурса, трансфер 33-летнего нападающего в новую команду состоится в ближайшее время.
Отмечается, что игрок, который переходит на бесплатной основе, уладил все детали будущего сотрудничества с турецкой стороной.
Сакарьяспор выступает во втором по рангу дивизионе страны. Кравец оставался без клуба с февраля 2022 года.
Украинский нападающий выступает в Турции с начала 2018 года, где защищал цвета Кайсериспора на правах аренды и Коньяспора.
В сентябре 2020 года Кравец покинул Динамо после беседы с наставником команды Мирчей Луческу и президентом клуба Игорем Суркисом.
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