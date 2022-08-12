Экс-футболист Динамо и сборной Украины перейдет в турецкий клуб — СМИ 12 августа, 22:45 Кравец уже уладил все детали сотрудничества с новым клубом — медиа (Фото:Артем Кравец via Instagram)

Остававшийся полгода без клуба бывший футболист Динамо и сборной Украины Артем Кравец перейдет в турецкий Сакарьяспор, сообщает Sport.ua.



По информации ресурса, трансфер 33-летнего нападающего в новую команду состоится в ближайшее время.

Отмечается, что игрок, который переходит на бесплатной основе, уладил все детали будущего сотрудничества с турецкой стороной.

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Сакарьяспор выступает во втором по рангу дивизионе страны. Кравец оставался без клуба с февраля 2022 года.

Украинский нападающий выступает в Турции с начала 2018 года, где защищал цвета Кайсериспора на правах аренды и Коньяспора.

В сентябре 2020 года Кравец покинул Динамо после беседы с наставником команды Мирчей Луческу и президентом клуба Игорем Суркисом.



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