Новая роль от Суркиса: бывший форвард сборной Украины вернулся в Динамо Киев

3 июля, 08:50
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Артем Кравец (Фото:ФК Динамо Киев)

Артем Кравец (Фото:ФК Динамо Киев)

Экс-нападающий сборной Украины и Динамо Артем Кравец стал советником президента клуба по вопросам развития детско-юношеского футбола.

Украинец опубликовал пост в Instagram, в котором сообщил о сотрудничестве киевским клубом.

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«Начинается новый этап моей жизни. С сегодняшнего дня я работаю советником президента Динамо по вопросам развития детско-юношеского футбола.

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Для меня это большая честь. Очень хочется сделать что-то весомое для родной команды. Спасибо ВСУ и всем, кто защищает нашу страну, что мы можем жить и работать. Слава Украине", — написал Кравец.

Напомним, последним клубом Кравца был турецкий Сакарьяспор, с которым Артем расторг контракт в начале года.

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В составе Динамо форвард дважды стал чемпионом Украины, выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что легенда белорусского футбола признался, согласится ли второй раз возглавить Динамо Киев.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Динамо (Киев)

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