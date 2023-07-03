Новая роль от Суркиса: бывший форвард сборной Украины вернулся в Динамо Киев 3 июля, 08:50 Артем Кравец (Фото:ФК Динамо Киев)

Экс-нападающий сборной Украины и Динамо Артем Кравец стал советником президента клуба по вопросам развития детско-юношеского футбола.

Украинец опубликовал пост в Instagram, в котором сообщил о сотрудничестве киевским клубом.

«Начинается новый этап моей жизни. С сегодняшнего дня я работаю советником президента Динамо по вопросам развития детско-юношеского футбола.

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Для меня это большая честь. Очень хочется сделать что-то весомое для родной команды. Спасибо ВСУ и всем, кто защищает нашу страну, что мы можем жить и работать. Слава Украине", — написал Кравец.

Напомним, последним клубом Кравца был турецкий Сакарьяспор, с которым Артем расторг контракт в начале года.

В составе Динамо форвард дважды стал чемпионом Украины, выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что легенда белорусского футбола признался, согласится ли второй раз возглавить Динамо Киев.