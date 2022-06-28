Футболист Динамо о ракетных обстрелах Кременчуга: «Ненавижу! Будьте прокляты, русня е****я»

28 июня, 15:37
Бурда гневно прокомментировал террористические действия российских агрессоров (Фото:ФК Динамо)

Бурда гневно прокомментировал террористические действия российских агрессоров (Фото:ФК Динамо)

Футболист Динамо Никита Бурда отреагировал на ракетный удар России по торговому центру Амстор в Кременчуге.

На своей странице в Instagram защитник киевского клуба гневно прокомментировали террористические действия российских агрессоров.

Никита Бурда via Instagram
Фото: Никита Бурда via Instagram

«Суки! Ненавижу! Будьте прокляты, русская е****я», — написал Бурда.

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27 июня РФ нанесла ракетный удар по торгово-развлекательному центру Амстор в городе Кременчуг Полтавской области.

По последним данным, погибли более 20 человек, около 59 человек получили ранения разной степени тяжести. На данный момент 36 человек считаются пропавшими без вести.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в торговом центре во время удара находились более тысячи человек, «количество жертв невозможно даже представить».

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Теги:   Футбол Российская агрессия Кременчуг Ракетные удары ФК Динамо (Киев) Война России против Украины Ракетный удар

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