«Твари, у вас хоть что-то святое есть?». Экс-звезда сборной Украины по футболу отреагировал на ракетный удар по Кременчугу

28 июня, 00:25
Воронин не сдерживался в выражениях по поводу ракетного удара России по Кременчугу (Фото:Андрей Воронин via Instagram)

Воронин не сдерживался в выражениях по поводу ракетного удара России по Кременчугу (Фото:Андрей Воронин via Instagram)

Бывшая звезда сборной Украины по футболу Андрей Воронин прокомментировал ракетный удар России по торговому центру Амстор в Кременчуге.

На своей странице в Instagram он не сдерживался в выражениях по поводу террористических действий российских агрессоров.

«Твари, у вас хоть что-то святое есть? Нелюди», — написал Воронин.

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Андрей Воронин via Instagram
Фото: Андрей Воронин via Instagram
Андрей Воронин via Instagram
Фото: Андрей Воронин via Instagram
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Президент Владимир Зеленский заявил, что в торговом центре во время удара находились более тысячи человек, «количество жертв невозможно даже представить». Глава государства подчеркнул, что удар не имел никакой стратегической ценности для российской армии и таким образом страна-агрессор продолжает вымещать злость на гражданских.

Позже он сообщил, что большинство людей удалось спасти, однако количество жертв может быть больше. Пока известно о 13 жертвах и минимум 50 раненых.

В городе находится Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в Украине. В начале апреля российские агрессоры нанесли по НПЗ массированный ракетный удар. Власти заявили, что НПЗ не возобновит работу до конца года.

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Теги:   Футбол Российская агрессия Кременчуг Ракетные удары Андрей Воронин Война России против Украины Ракетный удар

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