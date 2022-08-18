Неожиданный вариант. СМИ назвали единственный клуб, куда может перейти Роналду этим летом 18 августа, 20:43 Роналду хочет выступать в Лиге чемпионов (Фото:REUTERS/David Klein)

По информации источника, Роналду хотел бы перейти в дортмундскую Боруссию, а агент игрока Жоре Мендеш активно работает над трансфером.

Сообщается, что переход в Боруссию — последний шанс Роналду покинуть Манчестер Юнайтед этим летом.

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Роналду привлекает переход в Боруссию тем, что клуб будет выступать в этом сезоне в Лиге чемпионов. Кроме этого, португалец может стать первым игроком, выигравшим чемпионаты Англии, Испании, Италии и Германии.

Боруссия в свою очередь рассматривает как аренду, так и полноценный трансфер Роналду.

Ранее на фоне слухов о желании Роналду покинуть Манчестер Юнайтед футболист не отправился вместе с английским клубом на предсезонный тур в Таиланд, после чего главный тренер команды Эрик тен Хаг негативно оценил готовность португальца к новому сезону, заявив, что он недотягивает до уровня других футболистов команды.



Недавно сообщалось, что Роналду может перейти в мадридский Атлетико, а в трансфере португальца якобы заинтересован лично наставник «матрасников» Диего Симеоне.

Впрочем, ранее фанаты Атлетико выступили против перехода Роналду, заявив, что он не отвечает ценностям клуба.

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