«Дело не только в футболе». Криштиану Роналду объяснил выбор клуба, в котором продолжит карьеру

По словам Роналду, он хочет не только выигрывать, но и помогать развивать страну, сообщает YouTube-канал Аль-Насра.

Также Криштиану отметил роль фанатов в его выборе.

«Я хочу соревноваться с лучшими командами Саудовской Аравии и выиграть. Посмотрим, кто в конечном итоге окажется лучшим.

У нас прекрасные отношения с фанатами Аль-Наср, поэтому я хочу остаться еще на два года. Не только по этой причине, но и с точки зрения жизни. Дело не только в футболе, я всегда хочу вносить вклад в развитие страны.

Но, конечно, роль болельщиков в моем решении очень важна. Я знаю, что люди любят меня, я тоже их люблю. Я хочу продолжать дарить этим людям радость, потому что они всегда поддерживают меня.

И, как я уже говорил, я хочу выиграть серьезный трофей с этим клубом. Не только Кубок арабских чемпионов, который мы выиграли два года назад, но и что-то большее. Я верю, что у нас есть потенциал завоевывать более важные титулы", — сказал Роналду.

Ранее Роналду заявил, что чемпионат Саудовской Аравии входит в топ-5 в мире.