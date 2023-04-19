Роналду взбесился. Португалец схватил за шею соперника и повалил на землю — видео

19 апреля, 09:50
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Криштиану Роналду (Фото:twitter.com/AlNassrFC)

Криштиану Роналду (Фото:twitter.com/AlNassrFC)

Форвард Аль-Насра получил желтую карточку за грубость, а его клуб проиграл.

В 25 туре чемпионата Саудовской Аравии Аль-Хиляль нанес поражение Аль-Насру со счетом — 2:0. Клуб Криштиану Роналду в двух последних матчах набрал одно очко и не забил ни одного гола.

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По ходу матча Роналду отметился поступком, который трудно объяснить.

На 57-й минуте португальский форвард прыгнул на Густаво Куэльяра, зажал ему шею локтем и повалил на землю. За это нарушение Роналду получил желтую карточку.

Роналду едва не задушил соперника (Фото: twitter.com/ESPNFC)
Роналду едва не задушил соперника / Фото: twitter.com/ESPNFC

Видео инцидента:

https://twitter.com/vartatico/status/1648423069571235840

Аль-Наср на данный момент занимает второе место в турнирной таблице с 53 очками в 24 играх.

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее мы писали, что дети Криштиану Роналду носят форму сборной Бразилии.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Криштиану Роналду

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