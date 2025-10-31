Криштиану Роналду-младший дебютировал за сборную Португалии U-16 — как сыграл сын легенды

31 октября, 17:16
Криштиану Роналду-младший (Фото: Криштиану Роналду/Instagram)

Криштиану Роналду-младший (Фото: Криштиану Роналду/Instagram)

15-летний Криштиану Роналду-младший впервые сыграл за сборную Португалии U-16.

Юный форвард вышел на замену в компенсированное время матча против Турции на турнире среди юношеских сборных в Анталии и не успел отметиться результативными действиями. Поединок завершился победой португальской команды со счетом 2:0.

В следующем матче турнира португальцы встретится с Уэльсом, а затем — с ровесниками из Англии.

Ранее Криштиану Роналду-младший вызывался в сборную Португалии U-15 на международный турнир в Хорватии, где забил два гола и помог своей сборной добыть трофей.

Криштиану-младший выступает за академию саудовского клуба Аль-Наср, где за главную команду играет его отец Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что сына легендарного бразильского футболиста Тиаго Силвы вызвали в сборную Англии U-15.

