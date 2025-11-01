Сын легендарного футболиста открыл счет в матче с Уэльсом в рамках товарищеского турнира, который проходит в Турции.

На 42-й минуте Криштиану-младший получил мяч на линии штрафной площадки и точно пробил в угол ворот.

В итоге Роналду отыграл 62 минуты, а Португалия разгромила валлийцев со счетом 3:0.

Криштиану дебютировал за сборную Португалии U-16 в первом поединке турнира в Турции против хозяев (2:0).

Весной этого года Роналду-младший вызывался в сборную Португалии U-15 на международный турнир в Хорватии, где забил два гола и помог своей сборной завоевать трофей.

Криштиану тренируется в академии саудовского клуба Аль-Наср, где за главную команду играет его отец.

