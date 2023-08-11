Запрещенный жест. Роналду грозит арест в Саудовской Аравии — видео 11 августа, 18:09 Криштиану Роналду (Фото:ФК Аль-Наср)

Легенда сборной Португалии Криштиану Роналду нарушил местные законы в Саудовской Аравии.

В рамках полуфинала Кубка арабских чемпионов 38-летний форвард отметился голом, который позволил Аль-Насру выйти в финал турнира.

Роналду забил гол с пенальти, после которого перекрестился во время празднования.

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Как сообщает Telecom Asia, Криштиану могут арестовать, ведь в Саудовской Аравии запрещены жесты, связанные с христианской верой.

«Согласно местным законам, христианская молитва или публичная демонстрация предметов и символов, принадлежащих к христианству, считаются преступлением, за которое даже могут арестовать», — говорится в материале.

Отмечается, что недавно наказали бывшего игрока Аль-Насра колумбийца Хуана Пабло Пино, которого арестовали в торговом центре из-за татуировки с изображением Иисуса, ведь она была видна из-под рубашки без рукавов.

Напомним, недавно разъяренный Роналду плеснул водой в оператора после неудачного матча за Аль-Наср.

Ранее сообщалось, что звезда ПСЖ сенсационно изъявил желание покинуть клуб после протеста фанатов.