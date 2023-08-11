Запрещенный жест. Роналду грозит арест в Саудовской Аравии — видео
Криштиану Роналду (Фото:ФК Аль-Наср)
Легенда сборной Португалии Криштиану Роналду нарушил местные законы в Саудовской Аравии.
В рамках полуфинала Кубка арабских чемпионов 38-летний форвард отметился голом, который позволил Аль-Насру выйти в финал турнира.
Роналду забил гол с пенальти, после которого перекрестился во время празднования.
Как сообщает Telecom Asia, Криштиану могут арестовать, ведь в Саудовской Аравии запрещены жесты, связанные с христианской верой.
«Согласно местным законам, христианская молитва или публичная демонстрация предметов и символов, принадлежащих к христианству, считаются преступлением, за которое даже могут арестовать», — говорится в материале.
Отмечается, что недавно наказали бывшего игрока Аль-Насра колумбийца Хуана Пабло Пино, которого арестовали в торговом центре из-за татуировки с изображением Иисуса, ведь она была видна из-под рубашки без рукавов.
Напомним, недавно разъяренный Роналду плеснул водой в оператора после неудачного матча за Аль-Наср.
Ранее сообщалось, что звезда ПСЖ сенсационно изъявил желание покинуть клуб после протеста фанатов.