Тренер испанского гранда хочет подписать Роналду, несмотря на негативную позицию фанатов — журналист

16 августа, 10:01
Манчестер Юнайтед с Роналду потерпел два поражения на старте АПЛ (Фото:REUTERS/David Klein)

Манчестер Юнайтед с Роналду потерпел два поражения на старте АПЛ (Фото:REUTERS/David Klein)

Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне заинтересован в переходе в свою команду форварда Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду, сообщает журналист Гильем Балаге.

По информации журналиста, Симеоне считает, что трансфер Роналду может произвести такой же эффект, как переход уругвайца Луиса Суареса в 2020 году из Барселоны.

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В клубе поддерживают идею главного тренера, а сам Роналду якобы тоже готов к такому трансферу.

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Теперь Атлетико пытается найти компромисс между Симеоне и агентом игрока Жорже Мендешем, у которого хорошие отношения с руководством мадридского клуба.

https://twitter.com/GuillemBalague/status/1559105898219536385

Следует отметить, что в 2009—2018 годах Роналду играл при принципиальных соперников Атлетико — мадридский Реал.

Ранее уже сообщалось об интересе Атлетико к Роналду, а «матрасники» ради подписания португальца якобы были готовы продать свою звезду Антуана Гризманна.

Однако позже фанаты Атлетико выступили против перехода Роналду, заявив, что он не отвечает ценностям клуба.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Трансферы Атлетико (Мадрид) Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Чемпионат Испании Английская Премьер-лига Примера Диего Симеоне

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