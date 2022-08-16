Тренер испанского гранда хочет подписать Роналду, несмотря на негативную позицию фанатов — журналист 16 августа, 10:01 Манчестер Юнайтед с Роналду потерпел два поражения на старте АПЛ (Фото:REUTERS/David Klein)

Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне заинтересован в переходе в свою команду форварда Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду, сообщает журналист Гильем Балаге.



По информации журналиста, Симеоне считает, что трансфер Роналду может произвести такой же эффект, как переход уругвайца Луиса Суареса в 2020 году из Барселоны.

В клубе поддерживают идею главного тренера, а сам Роналду якобы тоже готов к такому трансферу.

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Теперь Атлетико пытается найти компромисс между Симеоне и агентом игрока Жорже Мендешем, у которого хорошие отношения с руководством мадридского клуба.

Следует отметить, что в 2009—2018 годах Роналду играл при принципиальных соперников Атлетико — мадридский Реал.



Ранее уже сообщалось об интересе Атлетико к Роналду, а «матрасники» ради подписания португальца якобы были готовы продать свою звезду Антуана Гризманна.

Однако позже фанаты Атлетико выступили против перехода Роналду, заявив, что он не отвечает ценностям клуба.

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