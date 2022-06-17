СМИ назвали два клуба, в которые может перейти Роналду

17 июня, 18:28
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Контракт Криштиану Роналду с МЮ истекает в 2023 году (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Контракт Криштиану Роналду с МЮ истекает в 2023 году (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду может покинуть английский клуб и перейти в итальянскую Рому или португальский Спортинг, сообщает La Reppublica.

По информации издания, будущее Роналду в Манчестер Юнайтед оказалось под вопросом после того, как клуб возглавил нидерландский тренер Эрик тен Хаг, так как португалец якобы не подходит под его тактику.

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Одним из главных претендентов на Роналду издание называет Рому, поскольку с римским клубом тесно сотрудничает агент португальца Жорже Мендеш, который за прошлый год привел в команду двух португальских игроков — Руя Патрисиу и Сержиу Оливейру.

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Другим претендентом на Роналду источник называет Спортинг, в котором Криштиану начинал свою карьеру.

В пользу лиссабонского клуба в борьбе за Роналду говорит тот факт, что лиссабонский клуб по итогам прошлого сезона пробился в групповой турнир Лиги чемпионов, тогда как Рома и Манчестер Юнайтед будут играть в Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду после прихода в Манчестер Юнайтед нового тренера может вернуться в Реал, за который он выступал в 2009—2018 годах.

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Теги:   Футбол Трансферы Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду ФК Рома Спортинг Лиссабон

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