СМИ назвали два клуба, в которые может перейти Роналду 17 июня, 18:28 Цей матеріал також доступний українською Контракт Криштиану Роналду с МЮ истекает в 2023 году (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду может покинуть английский клуб и перейти в итальянскую Рому или португальский Спортинг, сообщает La Reppublica.



По информации издания, будущее Роналду в Манчестер Юнайтед оказалось под вопросом после того, как клуб возглавил нидерландский тренер Эрик тен Хаг, так как португалец якобы не подходит под его тактику.

Видео дня

Одним из главных претендентов на Роналду издание называет Рому, поскольку с римским клубом тесно сотрудничает агент португальца Жорже Мендеш, который за прошлый год привел в команду двух португальских игроков — Руя Патрисиу и Сержиу Оливейру.

Другим претендентом на Роналду источник называет Спортинг, в котором Криштиану начинал свою карьеру.

В пользу лиссабонского клуба в борьбе за Роналду говорит тот факт, что лиссабонский клуб по итогам прошлого сезона пробился в групповой турнир Лиги чемпионов, тогда как Рома и Манчестер Юнайтед будут играть в Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду после прихода в Манчестер Юнайтед нового тренера может вернуться в Реал, за который он выступал в 2009—2018 годах.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.