Прошел проверку на полиграфе. Роналду уверенно назвал величайшего бомбардира всех времен — видео

4 сентября, 21:29
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Криштиану Роналду (Фото:Binance)

Криштиану Роналду (Фото:Binance)

Нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду прошел проверку на детекторе лжи.

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На YouTube-канале Binance вышло видео, в котором звездный португалец ответил на вопрос о своих бомбардирских достижениях, назвав себя величайшим бомбардиром в истории футбола.

Видео дня

— Кто-нибудь когда-нибудь побьет твой рекорд по голам в течение твоей жизни? (850 голов за карьеру).

— Нет.

— Ты величайший бомбардир всех времен?

— Да, — заявил Роналду.

Полиграф показал, что Роналду отвечал абсолютно искренне.

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Отметим, что Криштиану стал рекордсменом по количеству забитых голов в официальных матчах, отличившись в ворота Аль-Хазема.

Ранее Роналду оформил 63-й хет-трик в карьере, что является рекордом среди действующих футболистов.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Криштиану Роналду

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