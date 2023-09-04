Прошел проверку на полиграфе. Роналду уверенно назвал величайшего бомбардира всех времен — видео
Криштиану Роналду (Фото:Binance)
Нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду прошел проверку на детекторе лжи.
На YouTube-канале Binance вышло видео, в котором звездный португалец ответил на вопрос о своих бомбардирских достижениях, назвав себя величайшим бомбардиром в истории футбола.
— Кто-нибудь когда-нибудь побьет твой рекорд по голам в течение твоей жизни? (850 голов за карьеру).
— Нет.
— Ты величайший бомбардир всех времен?
— Да, — заявил Роналду.
Полиграф показал, что Роналду отвечал абсолютно искренне.
Отметим, что Криштиану стал рекордсменом по количеству забитых голов в официальных матчах, отличившись в ворота Аль-Хазема.
Ранее Роналду оформил 63-й хет-трик в карьере, что является рекордом среди действующих футболистов.