«Он не хотел видеть Роналду»: помощник Пирло назвал главный недостаток Криштиану в Ювентусе

Алпарслан Эрдем, который помогал Андреа Пирло во главе Ювентуса, признался, что итальянец не хотел работать с Криштиану Роналду.

Читайте также: Криштиану Роналду установил исторический голевой рекорд в отборах чемпионата мира

Специалист рассказал, что Пирло предпочитал Альваро Морату во главе атаки своей команды, чем Роналду.

«Мы проанализировали данные, которые показали, что Криштиану Роналду показал худшие результаты в спринте и высоком прессинге. Пирло не хотел видеть Роналду в своей команде, но он ничего не мог с этим поделать, потому что это был Криштиану Роналду.

Реклама

Пирло намного больше отдавал предпочтение Альваро Морате, который идеально подходил для его тактики 4−4−2. Эта система просто не работала с Роналду и Пауло Дибалой, но он ничего не мог с этим поделать", — цитирует Эрдема Corriere dello Sport.

В 2020 году Пирло возглавил Ювентус и проработал в команде один сезон, успев выиграть Кубок и Суперкубок Италии.

Ранее сообщалось, что Пирло стал амбассадором российской букмекерской конторы.