«Буду играть в одной из лучших лиг мира». Роналду определился со своим будущим в Саудовской Аравии 1 июня, 23:40 Роналду (Фото:ФК Аль-Наср)

Португальский нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду, который недавно хотел покинуть клуб, заявил, что не собирается уходить из команды.

По словам пятикратного обладателя Золотого мяча, чемпионат Саудовской Аравии впоследствии может войти в пятерку лучших в мире.

«Я счастлив. Я хочу остаться здесь, и я останусь. По моему мнению, если они продолжат ту работу, которую хотят сделать, то в следующие пять лет Саудовская лига может войти в пятерку в мире», — сказал Роналду Renascença.

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В этом сезоне в чемпионате СА на счету Роналду 16 матчей, 14 голов и две голевые передачи.

Отметим, что клуб португальца не смог завоевать чемпионство и занял второе место в турнирной таблице.

Турнирная таблица:

Фото: flashscore

Ранее сообщалось, что Месси побил достижение Роналду по голам в европейских лигах.