Роналду окончательно определился с будущим в Манчестер Юнайтед — журналист 22 августа, 20:30 На решение Роналду повлиял переход в Манчестер Юнайтед Каземиро (Фото:Reuters/John Sibley)

Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду на фоне слухов о желании покинуть команду все-таки решил остаться в английском клубе.

Об этом сообщает в своем аккаунте в Twitter журналист Педру Алмейда.

По информации журналиста, на решение Роналду остаться повлиял переход в Манчестер Юнайтед его бывшего одноклубника по Реалу — бразильца Казэмиро.

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«Криштиану согласен остаться. Приезд Каземиро повлиял на его решение», — написал Алмейда.

Ранее Роналду не отправился вместе с Манчестер Юнайтед на предсезонный тур в Таиланд, после чего главный тренер команды Эрик тен Хаг негативно оценил готовность португальца к новому сезону, заявив, что он недотягивает до уровня других футболистов команды.



Недавно сообщалось, что Роналду может перейти в мадридский Атлетико, а в трансфере португальца вроде бы заинтересован лично наставник " матрасников" Диего Симеоне.

Впрочем, ранее фанаты Атлетико выступили против перехода Роналду, заявив, что он не отвечает ценностям клуба.

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