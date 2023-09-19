Криштиану Роналду подарили ковер перед матчем Лиги чемпионов — фото 19 сентября, 12:15 Подарок звезде футбола (Фото:WANA via REUTERS)

Во вторник, 19 сентября, в Иране состоится поединок азиатской Лиги чемпионов. Местный Персеполис встретится с саудовским Аль-Насром, за который выступает Криштиану Роналду.

Приезд португальского форварда в Тегеран произвел настоящий фурор. Тысячи фанатов пришли в аэропорт посмотреть на Роналду.

В свою очередь, представители Персеполиса подарили Криштиану ковер ручной работы.

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Фото: WANA via REUTERS

Фото: WANA via REUTERS

Кроме того, Роналду и другие игроки Аль-Насра получили особые сим-карты с неограниченным доступом в интернет. Напомним, что в Иране тысячи сайтов недоступны из-за цензуры.

Кстати, 19 сентября пройдут поединки и в европейской Лиге чемпионов. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Шахтер — Порту.