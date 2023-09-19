Криштиану Роналду подарили ковер перед матчем Лиги чемпионов — фото
Подарок звезде футбола (Фото:WANA via REUTERS)
Во вторник, 19 сентября, в Иране состоится поединок азиатской Лиги чемпионов. Местный Персеполис встретится с саудовским Аль-Насром, за который выступает Криштиану Роналду.
Приезд португальского форварда в Тегеран произвел настоящий фурор. Тысячи фанатов пришли в аэропорт посмотреть на Роналду.
В свою очередь, представители Персеполиса подарили Криштиану ковер ручной работы.
Кроме того, Роналду и другие игроки Аль-Насра получили особые сим-карты с неограниченным доступом в интернет. Напомним, что в Иране тысячи сайтов недоступны из-за цензуры.
Кстати, 19 сентября пройдут поединки и в европейской Лиге чемпионов. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Шахтер — Порту.